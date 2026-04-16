「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子が、結婚への思いを明かした。

１２日に放送されたＡＢＥＭＡの情報バラエティー「秘密のママ園２」に出演。トークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」の冒頭では、４度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面があった。

ＭＣの峯岸みなみから「何度離婚しても、結婚は良いと思えたんですか？」と質問されると、美奈子は「結婚への憧れが強い」「いつか幸せになってやる」という結婚への強い思いがあると吐露。

一方で、ワンオペ育児については「正直、旦那がいるワンオペの方がしんどい」とし、「期待をするワンオペの方が辛い」と悟りの境地を披露。夫に期待して“結果ワンオペ”になることの方がダメージが大きいと語り、美奈子の名言に、スタジオのママたちも「わかるー！」と共感した。

美奈子は介護施設の介護士として働いていた２０１１年２月、関連する接骨院で働く清志さんと新年会で出会い、約２か月後に結婚。１３年４月に離婚。人生で４回結婚し、１８年１１月に第８子となる七女を出産して８児の母に。すでに孫も誕生している。かつてはＳＮＳで体重８２キロと公表。その後に１週間で５・３キロ減量した姿などをアップし、激変ぶりが話題に。

この日も金髪メッシュのさらさらストレートヘア、カラフルな衣装で「ビッグダディ」時代とは別人のような姿を見せた。