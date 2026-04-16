【動画】&TEAMメンバーが揃いのダーク衣装で踊る圧巻ダンス／熱気伝わる集合ショット／「We on Fire」MV &TEAM（エンティーム）のSNSが更新。アルバムショーケース会場で披露された「We on Fire」のダンス動画が公開され、メンバーのシンクロが美しいパフォーマンスと抜群のスタイルに注目が集まっている。 ■&TEAM、臨場感溢れる「We on Fire」ダンス動画公開 &