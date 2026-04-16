○ドジャース8−2メッツ●＜現地時間4月15日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースがニューヨーク・メッツとの本拠地3連戦をスイープ。先発登板した大谷翔平投手（31）が6回1失点と好投し、今季2勝目を挙げた。全選手が背番号42を着用する「ジャッキー・ロビンソン・デー」の一戦。投手専念での出場となった大谷は初回、前日に先頭打者アーチの1番リンドアを空振り三振に斬ると、2番ロベルトJr.は中堅手ア