パスタチェーンのジョリーパスタは4月23日、白桃の上品な甘さと紅茶の豊かな風味を組み合わせたドルチェ3品を発売する。価格は税込539円〜税込759円。「ごろっと白桃の紅茶シフォンケーキ」、「グラスドルチェ 白桃」の画像はこちらジョリーパスタでは季節ごとにテーマを設けたドルチェを展開している。今回は白桃と紅茶の豊かな風味がマッチしたドルチェを販売。食後に適した軽めのサイズから、カフェタイムにも楽しめるボリュー