「タイプR」のエンジンを極限までチューニング！英国イングランドのサマセット州クルーカーンに本拠地として活動する自動車メーカー「アリエル・モーター・カンパニー（以下、アリエル）」。同社は2026年4月9日に、創立25周年を記念する特別モデルとして新型「アトム4RR」を発表しました。【画像】超カッコイイ！ これが「ホンダ」エンジン搭載の新型「ちいさなMRスポーツカー」です！ 画像で見る（22枚）2000年の設立以来、