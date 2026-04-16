試行錯誤を続けていくことで自己ベストが更新されていく。それはスポーツなどに限ったことではない。4月11日、KT ZEPP YOKOHAMAで行なわれたBAND-MAIDのお給仕（＝ライヴ）を観て、ふとそんなことを考えさせられた。彼女たちの＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞は3月20日に香港で幕を開けたばかり。さらに22日に広州で開催された＜MEGAPORT FESTIVAL＞にも出演しているが、いよいよこの日の横浜を皮切りに、文字通り世界規模で展開さ