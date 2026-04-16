名誉勲章の受章者が艦名にアメリカ海軍は2026年4月11日、バージニア州にあるノーフォーク海軍基地において最新鋭のミサイル駆逐艦「ハーヴェイ・C・バーナム・ジュニア」就役式典を実施しました。【画像】「ハーヴェイ・C・バーナム・ジュニア」の就役式典の様子同艦はアーレイ・バーク級イージス駆逐艦の74番艦として建造された船で、原型、いわゆるフライトIといわれる初期建造艦と比べて、多くの改良が施されたフライトIIA