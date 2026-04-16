BTSのJINが圧倒的なビジュアルと生歌を披露し、グローバルファンの熱い反応が相次いでいる。4月14日、JINは自身のインスタグラムに、ワールドツアー・高陽（コヤン）公演のコンサート会場で撮影されたステージ写真を数枚投稿した。【話題】JIN、コンサート後の神対応「ARMYのおかげで幸せ」公開された写真には、ステージ上で晴れやかな笑顔を浮かべ、ARMY（ファンダム名）と心を通わせるJINの姿が収められている。公演の熱気と現場