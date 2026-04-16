北九州市に本社を置く「EVモーターズ・ジャパン」が民事再生法の適用を申請し受理されたことを受け、北九州市の武内市長は16日、市が導入している電気自動車バスの使用を一時的に見合わせると明らかにしました。 ■武内市長「市民の皆さんの安全を最優先に考えて、一時的に運転の見合わせを指示しました。」北九州市では、「EVモーターズ・ジャパン」の電気自動車バスを3台導入していて、これまでの