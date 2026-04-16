周南市と光市を拠点に活動する日本製鉄山口 硬式野球部が15日、周南市長を訪問し、新チームの体制を紹介しました。周南市役所を訪れたのは日本製鉄山口 硬式野球部の冨川 昌彦 部長や阿知羅 宗治 新監督ら5人です。ことしで創部66年目となる日本製鉄山口は2025年、社会人野球日本選手権に41年ぶりの中国地区 第1代表として出場しています。2025年1月に昨シーズンまで8年間、チームのマネージャーを