【イオンモール和歌山内「ガチャガチャの森」増床リニューアル、カプセルトイショップ「Pon！」オープン】 4月24日実施 ルルアークは、イオンモール和歌山にて「ガチャガチャの森」の増床リニューアルと、カプセルトイショップ「Pon！」の同時オープンを4月24日に実施する。 今回のリニューアルにより、「ガチャガチャの森」では設置台数が