勢いに乗ったBTSが、日本にやってくる。新アルバム「ARIRANG（アリラン）」の収録曲6曲が、米ビルボード「ホット100」に3週連続でランクインした。14日に発表された最新チャートで、リーダーRMが作詞全般に参加したタイトル曲「SWIM」が5位、「Body to Body」が52位、「2.0」が67位、「Hooligan」が72位、「NORMAL」が82位、「FYA」が90位に入った。韓国メディアのスターニュースは16日「ARIRANGの人気はビルボードチャート全体で