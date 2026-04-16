中東・ドバイ沖に浮かぶ「ザ・ワールド」は、世界地図の形をした300の人工島で、富裕層向けの住宅やマンション、リゾートなどを誘致する計画だった。2003年の計画発表から23年が経つ今も、開発が完了した島はごく一部にとどまっている。海外メディアが、水道も電気もない島の今を伝えている――。ドバイの人工島、ザ・ワールド（写真＝NASA／Member of the Expedition 22 crew／NASA-image／Wikimedia Commons）■国名を名付けられ