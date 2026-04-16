【モデルプレス＝2026/04/16】VOCEレギュラーモデルの櫻坂46の田村保乃と日向坂46の金村美玖が、4月22日発売の「VOCE」6月号（講談社）で初共演。「ほのみく」コンビとして誌面を飾った。【写真】27歳坂道人気メン、ほっそり美脚輝く◆田村保乃＆金村美玖「VOCE」初共演撮影が行われたのは、まだまだ空気が冷たい冬のとある日。金村は、「保乃ちゃんとは挨拶をしたことがあるくらいなので緊張していますが、巻頭企画で共演できるの