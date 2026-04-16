櫻坂46田村保乃＆日向坂46金村美玖「VOCE」初共演で“ほのみく”コンビ誕生 胸キュンな夏顔を披露
【モデルプレス＝2026/04/16】VOCEレギュラーモデルの櫻坂46の田村保乃と日向坂46の金村美玖が、4月22日発売の「VOCE」6月号（講談社）で初共演。「ほのみく」コンビとして誌面を飾った。
【写真】27歳坂道人気メン、ほっそり美脚輝く
撮影が行われたのは、まだまだ空気が冷たい冬のとある日。金村は、「保乃ちゃんとは挨拶をしたことがあるくらいなので緊張していますが、巻頭企画で共演できるのが楽しみです」と笑顔で語り、メイクをスタート。田村も、「美玖ちゃんとはきちんと話をしたことがないので緊張していますが、いい写真を撮れるように一緒にがんばりたいです」と意気込みを語った。
メイクが完成し、いざ撮影がスタートすると、初共演とは思えないほど息がぴったりの「ほのみく」。カメラマンの指示に合わせて次々とポーズを決めてくれるふたりに、「もう、これは萌えでしかない〜」とスタッフたちも興奮。まるで双子のようにシンクロしたポージングは、第一線のアイドルグループで活躍するふたりの真骨頂。グループパフォーマンスのプロである「ほのみく」だからできる、スペシャルな写真を撮ることができた。
感動的なまでの化学反応を見せてくれた「ほのみく」が撮影を終えた後、それぞれにインタビューすると、金村は「VOCEモデルの先輩である保乃ちゃんが緊張をほぐしながらリードしてくれて、初共演とは思えないほどリラックスしながら撮影ができました。保乃ちゃんが大らかに受けとめてくれたおかげで、ポージングもいろいろ挑戦できたのも楽しかったです。そして、何よりVOCE誌面で保乃ちゃんの活躍を見ていた立場だったので、隣に立ててすごくうれしかった」とコメントした。
一方の田村も「アイドルとしては後輩である私に、今まですれ違う瞬間などで笑顔を返してくれていたので、美玖ちゃんの優しさを感じていましたが、初共演の今日は想像を超える優しさで接してくれて。すぐに打ち解けることができたので、どのカットも全力で楽しみながらトライできました。また『ほのみく』で撮影したい」と語り、ふたりとも「ほのみく」としての初タッグに大きな達成感を感じた様子だった。
誌面では、ヘア＆メイクアップアーティストの長井かおり氏がメイクを指南。「体温を感じさせるようなチークやリップが可愛い夏メイク。絶対マネします」と田村が語ると、「うんうん。火照ったようなチークが可愛かったし、初めて使う色もあって、夏メイクの可能性がぐっと広がりました」と金村。ふたりはひと足早く夏コスメを堪能した。（modelpress編集部）
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◆田村保乃＆金村美玖「VOCE」初共演
撮影が行われたのは、まだまだ空気が冷たい冬のとある日。金村は、「保乃ちゃんとは挨拶をしたことがあるくらいなので緊張していますが、巻頭企画で共演できるのが楽しみです」と笑顔で語り、メイクをスタート。田村も、「美玖ちゃんとはきちんと話をしたことがないので緊張していますが、いい写真を撮れるように一緒にがんばりたいです」と意気込みを語った。
◆田村保乃＆金村美玖“ほのみく”、感動的な化学反応見せる
感動的なまでの化学反応を見せてくれた「ほのみく」が撮影を終えた後、それぞれにインタビューすると、金村は「VOCEモデルの先輩である保乃ちゃんが緊張をほぐしながらリードしてくれて、初共演とは思えないほどリラックスしながら撮影ができました。保乃ちゃんが大らかに受けとめてくれたおかげで、ポージングもいろいろ挑戦できたのも楽しかったです。そして、何よりVOCE誌面で保乃ちゃんの活躍を見ていた立場だったので、隣に立ててすごくうれしかった」とコメントした。
一方の田村も「アイドルとしては後輩である私に、今まですれ違う瞬間などで笑顔を返してくれていたので、美玖ちゃんの優しさを感じていましたが、初共演の今日は想像を超える優しさで接してくれて。すぐに打ち解けることができたので、どのカットも全力で楽しみながらトライできました。また『ほのみく』で撮影したい」と語り、ふたりとも「ほのみく」としての初タッグに大きな達成感を感じた様子だった。
誌面では、ヘア＆メイクアップアーティストの長井かおり氏がメイクを指南。「体温を感じさせるようなチークやリップが可愛い夏メイク。絶対マネします」と田村が語ると、「うんうん。火照ったようなチークが可愛かったし、初めて使う色もあって、夏メイクの可能性がぐっと広がりました」と金村。ふたりはひと足早く夏コスメを堪能した。（modelpress編集部）
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