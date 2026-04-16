俳優の高橋克典（61）が15日、自身のブログを更新。早朝に夫婦でキッチンに立ち、作り上げたという“手作り弁当”を披露した。【写真】「幸せを詰め込んだようなお弁当」「おいしそう」妻と協力して作った“朝ごはん弁当”披露の高橋克典この日、「おはようごにゃいます」と題してブログを更新した高橋は、「今日、よき日でありますように。。。」と穏やかなメッセージを添え、窓辺に座って振り向く愛猫・ミルリィちゃん＆ラヴ