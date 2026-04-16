高橋克典、妻と作った“朝ごはん弁当”を披露「なんてほほ笑ましい」「素敵なご夫婦」 主食とおかずを分担作業し、中華風の手作り弁当が完成
俳優の高橋克典（61）が15日、自身のブログを更新。早朝に夫婦でキッチンに立ち、作り上げたという“手作り弁当”を披露した。
【写真】「幸せを詰め込んだようなお弁当」「おいしそう」妻と協力して作った“朝ごはん弁当”披露の高橋克典
この日、「おはようごにゃいます」と題してブログを更新した高橋は、「今日、よき日でありますように。。。」と穏やかなメッセージを添え、窓辺に座って振り向く愛猫・ミルリィちゃん＆ラヴィちゃんのかわいらしい“シンクロ2ショット”を公開した。
続けて「少し早く起きて。」と題したブログを更新。「今朝は少し早く起きて台所へ。こないだの野菜炒めで気をよくしたので」と切り出し、食事作りに挑んだことを報告。キッチンに立ち料理する様子を紹介した。
高橋は「あぁ、ご飯入れるタイミング遅かった」「ちょっと濃かったかなぁ、、、」と反省点がありながらも、完成品には「見た目は思った以上に、いい仕上がり」と満足げな様子。
作ったチャーハンは弁当箱に詰めて“あさごはん弁当”にしたといい、2段式の弁当箱に自身が作ったチャーハン、妻が作ったという一口焼き餃子、山芋、小松菜、椎茸、花びらタケの李錦記オイスターソース炒めを盛り付けた手作り弁当の写真を披露。夫婦での穏やかな朝のひとときに「朝のこういう時間もいいもんですね」とつづり、ブログを締めくくった。
コメント欄には「めっちゃおいしそう」「幸せを詰め込んだようなお弁当」「奥様と2人でされるなんて、素敵なご夫婦」「なんてほほ笑ましい」「ああ!!なんて!!素敵な旦那様」「お料理、頑張っている、克典さんも素敵」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「幸せを詰め込んだようなお弁当」「おいしそう」妻と協力して作った“朝ごはん弁当”披露の高橋克典
この日、「おはようごにゃいます」と題してブログを更新した高橋は、「今日、よき日でありますように。。。」と穏やかなメッセージを添え、窓辺に座って振り向く愛猫・ミルリィちゃん＆ラヴィちゃんのかわいらしい“シンクロ2ショット”を公開した。
続けて「少し早く起きて。」と題したブログを更新。「今朝は少し早く起きて台所へ。こないだの野菜炒めで気をよくしたので」と切り出し、食事作りに挑んだことを報告。キッチンに立ち料理する様子を紹介した。
作ったチャーハンは弁当箱に詰めて“あさごはん弁当”にしたといい、2段式の弁当箱に自身が作ったチャーハン、妻が作ったという一口焼き餃子、山芋、小松菜、椎茸、花びらタケの李錦記オイスターソース炒めを盛り付けた手作り弁当の写真を披露。夫婦での穏やかな朝のひとときに「朝のこういう時間もいいもんですね」とつづり、ブログを締めくくった。
コメント欄には「めっちゃおいしそう」「幸せを詰め込んだようなお弁当」「奥様と2人でされるなんて、素敵なご夫婦」「なんてほほ笑ましい」「ああ!!なんて!!素敵な旦那様」「お料理、頑張っている、克典さんも素敵」など、さまざまな反響が寄せられている。