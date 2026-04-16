土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）がダブル主演を務め、井ノ原快彦、北大路欣也が共演するドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）の第2話が15日に放送され、野間口徹演じる容疑者の動機がラストで明らかになると、ネット上には「まさかの展開」「結構クズい」「犯人最悪」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】名バイプレイヤーが容疑者役を怪