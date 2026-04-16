「中日２−５広島」（１５日、バンテリンドーム）広島のエレフリス・モンテロ内野手が嫌なムードを吹き飛ばした。１点差に迫られた直後の八回だ。１死一塁からの直球を捉えた打球は右翼フェンス上部に直撃。そのまま今年から新設されたホームランウイングに飛び込み、「あそこまでいい当たりで飛んで、ホームランになって良かったよ」と豪快に笑った。六回は小園の適時二塁打でリードを広げ、なお１死二塁から右前にポトリと