４月１５日に発表された北海道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、政府による補助金が反映され、１リットルあたり１７０．７円と４週連続で値下がりしました。１５日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、１３日の時点で１リットルあたり１７０．７円となりました。前の週と比べて０．４円安くなり、４週連続で値下がりしています。石油情報センターによりますと、イラン情勢の緊迫化が