高橋一生を主演に迎え、人気作家・燃え殻のエッセイ『この味もまたいつか恋しくなる』のドラマ化が決定。2026年秋以降、BS・BSP4Kにて全2話（各60分）で放送される。【写真】映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』5月3日テレビ初放送決定料理や酒をきっかけに、ふと思い出すあの日、あの人とのほろ苦い記憶――。そんなちょっと切ないストーリーをつづった人気作家・燃え殻のエッセイが、『探偵ロマンス』『コトコト〜おいしい心