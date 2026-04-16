札幌・中央警察署は2026年4月15日、苫小牧市に住む無職の少年（19）を脅迫の疑いで逮捕しました。男は4月9日午前9時ごろ、元交際関係の10代女性の自宅で、自分の首に包丁をあてながら、女性に「もう殺していい」などと脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、9日午前9時20分ごろ女性の家族から「娘の元交際相手が娘の家で脅してきた」と110番通報があり、事件が発覚しました。調べに対し男は「“もういいわ”とは言った