いつも同じ具でマンネリぎみのみそ汁……今日は春の風を吹かせてみては？美しいグリーンで心地よい歯ごたえのスナップえんどうと、瑞々しく甘い新玉ねぎ。サラダにして食べるイメージが強い春の野菜ですが、実は「みそ汁」という手がありますよ。春野菜は柔らかいから加熱は短時間でOK！つゆに旬の甘みが溶け出して、あっという間に至福の一杯が完成します。『スナップえんどうと新玉ねぎのみそ汁』のレシピ材料（2人分）スナッ