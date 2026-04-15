１２日、国際時計博物で展示品を見学する来館者。（ラ・ショー・ド・フォン＝新華社記者／連漪）【新華社ラ・ショー・ド・フォン4月15日】スイス北西部、ラ・ショー・ド・フォンの国際時計博物館は、世界最大規模の時計関連の収蔵品・アーカイブを誇る時間計測専門の博物館で、1902年に創設された。収蔵品は1万点を超え、うち約3千点が公開されている。古代の日時計から最も先進的な原子時計まで、展示範囲は広い。ラ・