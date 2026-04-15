【その他の画像・動画等を元記事で観る】 CLAN QUEENが4月15日に配信リリースした初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングル「Secret Empire」から、収録曲「Eden」のMVが公開された。 ■今作も監督はメンバーのマイ！ 不穏なイントロから始まり、サビでは「Don’t think」と繰り返し歌われる「Eden」は、CLAN QUEENらしくもありつつ、AOiのみの歌唱という初めての試みが取り入れられた楽