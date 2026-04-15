俳優の町田啓太（35）が14日、Instagramを更新。首元や両腕にタトゥーがびっしりと入った姿を披露し、反響を呼んでいる。【映像】町田啓太の“タトゥー”がびっしり見えるワイルドな姿（複数カット）町田はこれまでInstagramで、あどけない表情の幼少期ショットや、「誰かわからなかった」「町田啓太さんは何人いるの？驚くべき振り幅」と話題になったイメージ“激変”のドラマオフショットなども公開してきた。“タトゥー”が