歌手の尾藤イサオ（８２）が１５日、テレビ朝日「徹子の部屋」に出演。２０１９年に亡くなったミュージシャンの内田裕也さんとのエピソードを明かした。尾藤は歌手デビューから今年で６２年目を迎える。１９６６年に東京・武道館で行われた「ザ・ビートルズ」の来日公演では、内田さんと前座を務めた。司会の黒柳徹子から「内田裕也さんとはジャズ喫茶で歌った仲なんですって？」と聞かれると「そうなんです。僕より何年か先