マルチクリエイター・こっちのけんと（29）が15日、川崎市内で行われた新浜レオンの1st EP『New Beginning』のリリースイベント「新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ」にスペシャルゲストとして登場。けんとが作詞・作曲を手掛けた新浜の新曲「LOVE しない？」の裏話を語った。【写真】仲良くハートポーズ！こっちのけんと＆新浜レオン同い年の2人は、2024年の『NHK紅白歌合戦』初出場をきっかけに親交