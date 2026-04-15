4月13日、歌手・華原朋美が、自身のXを更新。長男とUSJを満喫したことを報告するとともに複数の写真をアップしたのだが、そこでの姿に心配の声が上がっている……。投稿を《子供を初めてUSJに連れて行ってきました》と始め、6歳になる息子との2ショットを何枚もアップした華原。《大好きなトンカツをまずは食べてからパーク内を歩きまわり笑顔いっぱいな息子が見れてとても私は幸せな気持ちになりました》と綴り、楽しい一日を