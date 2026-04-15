ＢＴＳが３月２０日にリリースした５ｔｈフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」の楽曲の一部を発売前にソーシャルメディアＸで流出させた投稿者について、所属事務所のＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣが法的手続きを行っていることが明らかになったと１３日（現地時間）、米国メディアのビルボードが報じた。記事によると、ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣは米国の裁判所へ「楽曲を流出させた人物への告訴準備を進めている」「Ｘ社がアカウント所