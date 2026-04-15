玉村町の玉村八幡宮で春の例大祭が開かれ、五穀豊穣などを願い太々神楽が奉納されました。 １１９５年に源頼朝の命により鶴岡八幡宮から神様の分身をまつった玉村八幡宮では、五穀豊穣や地域安寧などを願い、毎年４月１５日に太々神楽を奉納しています。 １５日には篠笛や太鼓の音色にあわせて太々神楽保存会のメンバー１２人が２０の演目を舞いました。「伊邪那岐」の演目では、古事記に記されるイザナギとイザナミが日