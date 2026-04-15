１１日、重慶市永川区の茶樹栽培拠点で茶摘みをする農家の人。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶4月15日】中国重慶市永川区はここ数年、茶葉産業発展の強みを十分に生かし、栽培規模を継続的に拡大し、品質を向上させると同時に、インフラ整備を進め、茶葉産業と観光業の融合発展に力を入れている。現在、同区の茶園面積は11万ムー（約7330ヘクタール）に上り、茶葉産業チェーン全体の生産額は48億元（1