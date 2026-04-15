明日16日は、東北〜関東は朝まで雨の降る所が多いですが、昼頃にはおおむね止むでしょう。北海道や東海から九州は、晴れる所が多い見込みです。東海から九州の太平洋側では、所々、最高気温25℃以上の夏日となる予想で、汗ばむ暑さとなる所では熱中症に注意が必要です。明日16日東北〜関東は昼頃まで雨傘の置き忘れに注意明日16日は、前線を伴った低気圧は関東の東の海上へ進み、日本付近は北から高気圧に覆われる見込みです。