サッカー百年構想リーグJ1のWESTで戦うファジアーノ岡山は、ここ2戦続けて大量失点で敗れ、順位は10チーム中9位。連敗脱出へ。新加入の選手に対する期待も高まっています。 【写真を見る】ファジアーノ岡山連敗脱出へ！雨の中の公開練習新加入レオ・ガウショ選手に期待高まる【岡山】 雨が降りしきる中、ファジアーノ岡山は、ゴール前の切り崩しを想定した練習や、ミニゲーム