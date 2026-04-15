高松地方検察庁の新しい検事正に瀧澤一弘氏が着任し、「再犯の防止に努めたい」などと抱負を述べました。 【写真を見る】高松地方検察庁の新しい検事正に瀧澤一弘氏（58）が着任し会見「再犯の防止に努めることが必要」【香川】 高松地方検察庁の新しい検事正に就任した瀧澤一弘氏です。東京都出身の58歳で、東京大学法学部を卒業したあと、これまでに福井地検や和歌山地検の検事正などを歴任してきました。会見で着任にあたり抱