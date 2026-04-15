「今日はインスタで募集した質問に答えていきたいと思います！」4月15日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、こう語り始めたのはバイオリニストの末延麻裕子さん（38）。’23年、世界的スケーターである羽生結弦（31）との“105日離婚”で世間の注目を集めたその人だ。羽生は’23年8月、Xで結婚を電撃発表。相手については明かされていなかったが、同年9月に末延さんの地元・山口県の新聞社が実名を出して結婚を祝福した。しかし、