レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、平成日本のケータイ史で重要なのが、今年3月末に終了したNTTドコモの「iモード」。携帯電話でパソコン同様にeメール送受信や専用サイトの閲覧ができるiモードは1999年に始まりました。そんなiモードに遅れること2年、2001年6月に開始され、10年に終了し