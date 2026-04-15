おうちで鶏むね肉を揚げると、どうしても堅くなったりパサついたりしがち。そんな悩みに、ちょっと意外な解決法があります。 ポイントは、揚げ油にぎゅうぎゅうに入れること。一見逆効果に思える方法ですが、これがしっとりやわらかな仕上がりにつながるのだとか。その理由と具体的な方法を見ていきましょう。鶏胸肉を柔らかく揚げるワザ➀ 熱した揚げ油に肉を一度に入れ、あえて油の温度を下げるのが重要。そこからじわじわ