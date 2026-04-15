BTSの新曲「SWIM」のミュージックビデオが、再生回数が1億回を突破した。【動画】1億回再生突破！BTS「SWIM」ミュージックビデオ同曲は、BTSが3月20日にリリースした約3年9ヶ月ぶりとなるアルバム『ARIRANG』のタイトル曲。15日午後1時頃、YouTubeにおける再生回数が1億回を突破した。これにより、グループの数多くの“億超え”ミュージックビデオのリストに、新たな1作が加わった。同作は、ポルトガル・リスボンの広大な海