ルフトハンザグループは、パイロットの労働組合Vereinigung Cockpit（VC）が4月16日と17日にストライキを実施すると発表した。4月16日と17日にルフトハンザ・ドイツ航空とルフトハンザ・シティライン、4月13日にユーロウイングスでストライキを実施する。ルフトハンザグループの他の航空会社や、ルフトハンザ・シティ航空の運航便は影響を受けず、グループの航空会社や提携航空会社が増便などを実施する。欠航便の予約客には、変更