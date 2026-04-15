大分県内のレギュラーガソリン価格は、イラン情勢悪化での高騰に対応する政府の補助金効果により4週連続で値下がりしました。 【写真を見る】大分県内ガソリン価格4週連続の値下がり政府の補助金効果続き 資源エネルギー庁によりますと、13日時点の大分県内のレギュラーガソリンの平均価格は1リットルあたり171.8円で、前の週から0.3円値下がりしました。 県内での値下がりは4週連続です。 ハイオクは182.