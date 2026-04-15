NHK井上樹彦会長（68）が15日、都内の同局で定例会見に出席した。23年に劇団員急死問題が起こった宝塚歌劇団の舞台放送の再開についても質問が及び、メディア総局長の山名啓雄副会長が回答した。山名副会長は「今のところ、宝塚の公演の放送ですとか収録というものは予定しておりません。今（宝塚が）お示しになっている、改革の取り組み状況ですとか、そういったものを注意深く見守りながら、引き続き、再開するかどうかを含めて