『東京ディズニーシー』では、開園25周年を記念したアニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」が4月15日から始まりました。世界的な入場者数争いの中、華やかなショーなどに込められた周年イベントの戦略について、専門家に話を聞きました。 ■名物のショーも“周年Ver”に…特別衣装のミッキーたちが登場 園内は、“ジュビリーブルー