リヴァプールの指揮官アルネ・スロットはフランス代表FWウーゴ・エキティケの負傷状況を心配している。リヴァプールは14日、CL準々決勝2ndレグでパリ・サンジェルマンと対戦。1stレグを0-2で落としたリヴァプールはホームでの逆転を狙ったが、2ndレグでも0-2で敗戦。2戦合計スコア0-4でリヴァプールは敗退することになった。そんなこの試合で懸念されているのがエキティケの負傷だ。スタメン出場していた同選手は相手との接触がな