【モデルプレス＝2026/04/15】女優の新川優愛が2026年4月15日、都内で開催された「2027 ミス・ティーン・ジャパン開催発表会」に、同じく女優の平祐奈、モデルでタレントのトラウデン直美とともに出席。子育て事情を語った。【写真】新川優愛「骨格が神」素肌際立つ純白ドレス姿＆指輪披露◆新川優愛、応援しているものは？2026年で16回目の開催を迎えるミス・ティーン・ジャパン。13歳から19歳までを対象に全国各地で地方大会を行