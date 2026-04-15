Image: Raymond Wong / Gizmodo US スマートAIグラスの領域に参入するメーカーが増えてきましたね。先週、Huawei（ファーウェイ）のコンシューマー事業トップであるHe Gang氏は、カメラを内蔵した初のスマートグラスを4月21日に発売するとWeiboに投稿。製品の外観はまだ未公開ですが、現時点で判明している情報からすると、MetaのRay-Ban Metaにかなり似た感じになりそうです。このAIグラス