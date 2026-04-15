イスラエル首相の側近で、次期モサド長官に就任予定のロマン・ゴフマン氏/Jonathan Ernst/Reuters/File（CNN）イスラエルの諜報（ちょうほう）機関モサドの次期長官は、イランとの戦争を通じ同国の政権が急速に崩壊するとの確信を抱いていた。内部協議に詳しいイスラエルの関係者3人が明らかにした。しかし40日以上にわたる戦闘の後も、その見通しは実現しなかった。現在はネタニヤフ首相の軍事秘書官を務めているロマン・ゴフマン