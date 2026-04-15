朝ドラで話題の「多部未華子」現在放映中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演する女優の多部未華子さん。劇中では“鹿鳴館の華”と呼ばれる貴婦人役を演じ、その存在感が注目を集めています。劇中では“鹿鳴館の華”と呼ばれる貴婦人役を演じ、その存在感が注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ 「多部未華子」と「高級車」を画像で見る！一方で、過去にはオープンカーを運転するCMに出演したことがあります。また