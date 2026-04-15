グーグルは、生成AI「Gemini」で、ユーザー個人の情報に基づいて回答を最適化する新機能「パーソナル インテリジェンス」の提供を開始した。WebやAndroid、iOSの各プラットフォームで利用できる。有料プランのGoogle AI Plus、Pro、Ultraの個人ユーザー向けに順次提供し、今後数週間以内に無料版ユーザーにも拡大する。 パーソナル インテリジェンスは、Gma