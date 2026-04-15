福岡県内で詐欺被害が相次ぐ中、年金支給日の15日、警察官らが銀行で注意を呼びかけました。福岡市早良区の西日本シティ銀行荒江支店で、銀行の利用者に対し、早良警察署の警察官や地域のボランティアおよそ10人がパンフレットを配布して、SNS型投資・ロマンス詐欺などへの注意を呼びかけました。警察によりますと、ことしに入りSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額はおよそ13億3880万円と、去年の同じ時期と比べておよそ9000万円増加